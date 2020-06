Nel senese un altro giorno senza nuovi contagi

Epidemia ferma da quattro giorni in provincia di Siena. In Toscana i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore sono stati 7

SIENA — Covid, sono passate altre 24 ore senza che l'epidemia di Covid-19 facesse ulteriori contagi. Lo certificano i dati della Asl Toscana Sud Est che, oggi, non segnalano nuovi casi positivi, né ulteriori guariti, né decessi in provncia di Siena (l'unico caso segnalato nella zona Sud della Toscana è stato individuato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo).

L'ammontare complessivo di contagiati, dunque, resta di 436, mentre i decessi sono 31.I guariti sono 1347.

In tutto, nella Asl Toscana Sud Est, sono stati registrati 37 casi: 19 persone sono in isolamento domiciliare, 10 in ospedale, 4 in RSA, 4 ricoverati extra Asl.

In Toscana, da ieri, sono stati individuati 7 nuovi casi di positività, 5 in provincia di Firenze, 1 a Pistoia e 1, appunto, ad Arezzo. In tutto sono 10.165 le persone contagiate dal Covid in tutta la regione dall'inizio dell'epidemia, 1.080 i deceduti e 8.575 i guariti.