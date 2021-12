Covid, ancora tanti contagiati nel Senese

Il virus è stato riscontrato in 16 Comuni. Tanti positivi nel capoluogo. Quasi 4mila in quarantena. Un altro decesso all'ospedale de "Le Scotte"

SIENA — Calano rispetto a ieri ma restano sempre tanti i casi di Coronavirus riscontrati nel Senese. Sono 140 i positivi odierni in tutta la provincia e ben la metà sono stati individuati nel capoluogo.

Sì, perché a Siena città ci sono altri 70 positivi (ieri 101). Molti nuovi contagiati anche a Monteriggioni (15) e Sovicille (14).

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 1.827 persone (ieri 2.035) ed in 21 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 140 casi odierni in 59 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni, 35 sono i 40enni e 10 i minorenni.

Stabile il numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 37 pazienti (ieri 36) e di questi 6 si trovano in "Terapia Intensiva", 29 nel setting di media intensità e 2 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati 5 ingressi, 3 dimissioni e 1 decesso.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, all'ospedale aretino ci sono 16 pazienti (uno in meno di ieri) e tra questi 2 si trovano in "Rianimazione" (ieri 1) e 14 in degenza Covid. Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 34, compresi 8 casi in "Terapia Intensiva" (ieri erano 7).

Attualmente sono 1.575 i senesi ancora contagiati (ieri 1.455), mentre passano da 3.332 a 3.930 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 289 (ieri 579) e di questi 77 risiedono nell'Aretino, 140 nel Senese,61 nel Grossetano e 11 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena: