Covid, impennata di contagi nel Senese

Il contagio in 17 Comuni. Nel capoluogo 23 positivi. Oltre la metà dei nuovi malati ha un'età inferiore ai 34 anni. Sono 5 i pazienti a "Le Scotte"

SIENA — Aumenta il contagio in provincia di Siena. Oggi sono ben 64 i nuovi positivi al Coronavirus. Numeri alti che non si vedevano da quasi 3 mesi.

Il virus è stato individuato in 17 Comuni. Nel capoluogo la situazione più critica con altri 23 malati.

L'effetto varianti si fa sentire. Oggi infatti la Asl ha comunicato che negli ultimi 3 giorni sono 121 le mutazioni del virus riscontrate nell'Area Vasta e di queste ben 51 sono riferite alla provincia di Siena.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 665 tamponi tamponi ed in 3 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Sul fronte dei ricoveri al "Santa Maria alle Scotte" ci sono 5 pazienti in bolla Covid (uno in più del giorno precedente).

Al "San Donato" di Arezzo i malati sono 2 (ieri erano 4) compreso un caso in "Terapia Intensiva".

Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti sono 12 con un contagiato ricoverato in "Rianimazione".

Attualmente ci sono 366 senesi ancora positivi, mentre 575 persone si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 139 (ieri erano 74) e di questi 47 risiedono nell'Aretino, 64 nel Senese, 27 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Boom di contagi in tutta la Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco i Comuni della provincia dove sono stati riscontrati i casi odierni: