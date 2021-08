Covid, nel Senese 31 nuovi casi e 18 guariti

Sono stati rilevati da pochi tamponi, esattamente 263. Ospedali osservati speciali: ecco la situazione. Oggi nel capoluogo 16 positivi

SIENA — Innanzitutto è bene precisare che ieri, il report sui nuovi contagi, per un problema al sistema informatico regionale SISPC, era aggiornato alle 8 della mattina e risultava incompleto di alcune informazioni. In base a questo primo dato erano stati rilevati 22 positivi, che poi aggiornati alle 14 sono diventati 40.

Mentre oggi sono stati rilevati 31 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore la Asl ha effettuato 263 (ieri 377) tamponi. Mentre i guariti odierni sono 18.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena

Comune Nuovi Casi Chianciano Terme 1 Colle Di Val D'Elsa 7 Monteroni D'Arbia 1 Poggibonsi 2 Sarteano 1 Siena 16 Sinalunga 1 Sovicille 2

Le fascia d'età più colpita è quella degli under 18.

Sul fronte ricoveri al "San Donato" di Arezzo ci sono 18 pazienti (come ieri) e di questi 13 (ieri 15) si trovano nei reparti Covid e 5 (ieri 3) in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 26 con 4 contagiati in "Terapia Intensiva".

A "Le Scotte" invece ci sono 20 degenti (2 in più di ieri) e di questi 4 (ieri 3) in condizioni più gravi.

Attualmente in tutta la provincia ci sono 538 positivi mentre sono 507 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 95 e di questi 42 risiedono nell'Aretino, 31 nel Senese, 19 nel Grossetano e 3 extra Asl.