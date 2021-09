Covid, calano i casi nel Senese ma non in Valdelsa

Il virus è stato riscontrato in 12 Comuni. Il maggior numero di positivi a Colle. A "Le Scotte" 16 ricoverati e un decesso a causa della malattia

SIENA — Cala rispetto a ieri il contagio in tutto il Senese. Sono 33 i nuovi casi, 21 in meno rispetto a ieri.

Anche oggi la Valdelsa è l'area più colpita dal virus con 22 casi e di questi ben 9 a Colle. Per quanto riguarda Siena città sono 3 i nuovi contagiati.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 436 tamponi (ieri 646) e 20 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 33 contagi odierni, in 10 hanno un'età compresa tra 35 e 49 anni.

Migliora la situazione dei ricoveri a "Le Scotte" di Siena. Sono 16 le persone in degenza Covid e di queste 4 si trovano in "Terapia Intensiva", 8 nel setting di media intensità, 4 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che oggi ci sono state 2 dimissioni e un decesso.

Negli altri principali ospedali dell'Area Vasta la situazione vede 11 pazienti al "San Donato" di Arezzo e 27 al "Misericordia" di Grosseto.

Attualmente ci sono 555 senesi ancora contagiati (ieri erano 544), mentre passano da 508 a 601 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 76 (ieri 107) e di questi 21 risiedono nell'Aretino, 33 nel Senese, 21nel Grossetano e 1 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Siena.