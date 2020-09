Covid, tra i nuovi casi anche una bimba di 2 anni

Sono 6 i nuovi casi di coronavirus segnalati dalla Asl sud est tra Poggibonsi, Castellina in Chianti, Montepulciano e Chianciano Terme

SIENA — C'è anche una bambina di 2 anni sintomatica che vive a Poggibonsi tra i nuovi 6 casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Siena. Gli altri casi sono un uomo di 51 anni di Sovicille, sintomatico e in isolamento domiciliare, un uomo di 53 anni rientrato dalla Romania a Castellina in Chianti, una donna di 47 anni sintomatica di Montepulciano e due giovani di 25 e 24 anni di Chianciano Terme.

L'attività di tracciamento della Asl Toscana sud est ha evidenziato per il momento 51 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.846 tamponi.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i nuovi casi inseriti nel bollettino odierno trasmesso dalla Regione sono 99, ma si contano anche 49 nuove guarigioni.

Dei 99 casi emersi tra ieri e oggi 9 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, tre casi sono ricollegabili a persone che vivono in altre regioni italiane. La provincia col maggior numero di nuovi positivi è Prato

I casi di Coronavirus registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi sono 13.522. Gli attualmente positivi sono 2.700.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 660.245, 7.883 in più rispetto a ieri.