Covid, tregua di 24 ore nel senese

Nessun nuovo caso di positività segnalato in provincia di Siena. In Toscana i nuovi pazienti positivi al coronavirus sono stati 73

SIENA — Dopo i 9 casi in più segnalati ieri, in provincia di Siena torna la calma. La Asl Sud Est, infatti, non ha individuato nuovi pazienti positivi. Fermi anche i decessi.

Stando al conto stilato dalla Regione nel proprio bollettino quotidiano, sono 509 i positivi sul territorio senese dall'inizio dell'epidemia e 33 i decessi.

Anche a livello regionale, nelle ultime 24 ore, è stata registrata una diminuzione dei nuovi casi. In tutta la Toscana oggi si sono individuati 73 casi in più rispetto a ieri per un ammontare complessivo di 11.858 casi da inizio emergenza. Dei nuovi casi, 11 sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 EmiliaRomagna).