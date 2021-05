Covid, altri 21 contagiati in provincia di Siena

Un terzo dei positivi odierni in Valdelsa. Poggibonsi è il Comune con il maggior numero di casi. Calano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Sono 21 i casi di Covid riscontrati in tutta la provincia di Siena. Questo è quanto emerge dal consueto report giornaliero della Asl. L'Azienda informa che, per un problema tecnico, i dati odierni sono riferiti alle 12 e non alle 14.

Il contagio è stato riscontrato in 7 Comuni del territorio. Pressoché sparito il contagio nel capoluogo, che oggi conta 3 nuovi malati. Poggibonsi con 6 casi è la località con più positivi del Senese. A tal proposito in Valdelsa ci sono complessivamente 7 nuovi contagiati, un terzo di quelli di tutta la provincia.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito solo 623 tamponi. Per quanto riguarda la fascia d'età i quarantenni risultano i più contagiati, seguono gli under 18.

Si liberano posti letto negli ospedali dell'Aerea Vasta. Al "San Donato" di Arezzo, infatti, ci sono 81 pazienti (5 in meno del giorno precedente) e di questi 67 si trovano nei reparti Covid e 14 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 36 (ieri erano 33) compresi i 12 in "Rianimazione".

Numeri in discesa anche a "Le Scotte" di Siena, dove ci sono 74 ricoverati ( 3 in meno del giorno precedente) e di questi in 16 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 877 i senesi positivi, mentre in 1.972 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 53 nuovi casi e di questi 25 sono residenti in provincia di Arezzo, 21 nel Senese e 7 nel Grossetano.

In Toscana poco più di 500 contagiati. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Siena.

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 4 Asciano 1 Castellina In Chianti 3 Monteroni D'Arbia 3 Poggibonsi 6 Siena 3 Sovicille 1