Due casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore

Rispetto a ieri rimane stabile l'incremento dei contagi in provincia di Siena. Due nuovi positivi e sette contatti in isolamento

SIENA — Rispetto a ieri rimane stabile l'incremento dei contagi in provincia di Siena. Tra ieri e oggi, come nelle 24 ore precedenti, si sono registrati due nuovi positivi (uno a Siena e uno a Chianciano Terrme) inseriti dall'Asl sud est nel bollettino odierno sulla diffusione del Coronavirus.

Le due persone risultate positive si trovavano già in isolamento domiciliare. L'azienda sanitaria non segnala nuovi casi in ambito scolastico. 7 i contatti in isolamento.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i nuovi casi inseriti nel bollettino regionale sono 120, ma si contano anche 86 guariti in più rispetto a ieri.

I casi di Coronavirus registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 14.827, tra i quali rientrano anche 633 casi relativi alla provincia di Siena.

In Toscana sono 3.402 le persone attualmente positive.