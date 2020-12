Il Covid frena in città e in provincia

Contagi dimezzati nel territorio senese: 14 nuovi malati. Siena aggiunge 6 persone all'elenco dei positivi. Tre casi solo a Poggibonsi

SIENA — Calma piatta dopo l'exploit di ieri. Oggi il Covid in provincia di Siena segna 14 nuovi malati, mentre solo ieri erano esattamente il doppio: 28.

Stesso trend anche nella città capoluogo dove i positivi in più sono sei, quattro in meno della giornata precedente. Il virus conferma un andamento altalenante con giornate segnate da nuovi picchi e giornate contraddistinte da improvvise discese. Nel resto della provincia la situazione è ben al di sotto della soglia di allarme.

L'unico comune con in maggior numero di casi è Poggibonsi che dopo il picco dei giorni scorsi con 7 casi, oggi ne aggiunge 3 all'elenco delle persone in isolamento domiciliare, alle prese con la malattia.

Nel resto territorio senese si registra un solo caso in cinque comuni, compreso Colle Val d'Elsa dove negli ultimi due giorni il virus ha rialzato la testa.

A livello provinciale sono stati eseguiti 736 tamponi, mentre le persone positive in carico alla Asl Tse sono complessivamente 426.

La buona notizia: oggi a livello provinciale 21 senesi sono ufficialmente fuori dal Covid.

Controcorrente il dato regionale con altri 636 positivi. Clicca per per vedere l'andamento del contagio in Toscana.

Ecco la situazione in dettaglio