Il Covid riprende a correre in provincia

Balzo in avanti del contagio: 25 nuovi casi. Nella città capoluogo 11 persone alle prese col virus. Più positivi a Colle Val d'Elsa e Sinalunga

SIENA — Giornata col segno più. Salgono i nuovi positivi e il virus riprende la sua corsa in città e in proinvicia. Nel territorio senese sono 25 i nuovi malati; solo ieri erano 19.

Un passo in avanti che di fatto, riporta alla casella di partenza, quella della settimana scorsa e bypass ai risultati incoraggianti ottenuti tra il fine settimana e lunedì scorso.

Numeri con il segno più anche nella città capoluogo dove il virus raggiunge 11 persone, due in più della giornata precedente.

Nel resto della provincia si registra un nuovo incremento dei casi a Colle Val d'Elsa che da giorni era uscita dal radar del bollettino Covid. Oggi invece aggiunge 4 nuovi malati a quelli già in isolamento domiciliare.

Segue Sinalunga con 3 positivi e anche qui la tendenza negli ultimi due giorni è orientata all'incremento del contagio.

I tamponi eseguiti in tutto il territorio sono 981 tamponi. Le persone positive in carico alla Asl Tse sono 416.

La buona notizia: oggi sono 14 i senesi usciti definitivamente dal tunnel del Covid.

Sono 22 le vittime del Covid in tutta la Toscana ma i casi sono in flessione. Per l'andamento del contagio nel resto della regione clicca qui.

Ecco in dettaglio la situazione

Comune Nuovi casi Abbadia San Salvatore 1 Asciano 1 Castelnuovo Berardenga 1 Chianciano Terme 1 Colle Di Val D'Elsa 4 Montalcino 1 Montepulciano 1 Monteroni D'Arbia 1 Siena 11 Sinalunga 3