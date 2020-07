Il covid rompe la tregua, due nuovi casi

Li segnala l'Usl sud est nel suo aggiornamento sulla diffusione del coronavirus. In tutta la Toscana i nuovi positivi sono quattro, due i decessi

SIENA — Il coronavirus rompe la tregua nel senese, dove nelle ultome 24 ore si sono registrati due nuovi casi nel comune di Chiusdino. Lo rende noto il report dell'Usl sud est.

I dati aggiornati portano a 438 i contagi registrati dall'inizio dell'epidemia di Covid in provincia di Siena. Invariato invece il numero dei decessi, che ad oggi sono 33.

In tutto il territorio di competenza della Asl (province di Siena, Grosseto e Arezzo) ad oggi sono 39 i casi positivi in carico al servizio sanitario: 21 sono in isolamento domiciliare, 8 in ospedale e 5 in Rsa, 4 extra Asl. I guariti sono 1363.

In Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi casi (due in provincia di Prato e due in provincia di Siena) e due decessi (un uomo e una donna con una età media di 73 anni deceduti in provincia di Massa Carrara).

Con i quattro nuovi casi segnalati oggi, i contagiati in Toscana da inizio emergenza sanitaria salgono a 10.254. Le persone attualmente positive sono 323. I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.106.