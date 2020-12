Il Covid si spegne in città e in provincia

Il contagio si riduce a quattro persone nel territorio senese. Solo due nuovi malati nel capoluogo. Nessun guarito

SIENA — Il virus segna una battuta di arresto. Dato omogeneo sia in città che a livello provinciale, in linea con il trend del resto dell'Area Vasta Asl Tse.

A Siena dai sei positivi di ieri siamo passati ai 2 di oggi in una costante discesa del numero dei nuovi malati, ormai consolidata da diversi giorni. Nel resto del territorio senese si registrano solo 4 casi (ieri erano 13) che si aggiungono alle persone già in isolamento domiciliare e alle prese con la malattia.

Montalcino e Monteriggioni sono le due cittadine dove si riscontrano altrettanti casi di positività, mentre nel resto dei comuni il bollettino del Covid segna zero contagi.

A livello provinciale, sono stati eseguiti 908 tamponi. I positivi seguiti dalla Asl Tse sono 713. Oggi non ci sono guarigioni e, fortunatamente, neanche decessi.

Nel resto della Toscana i nuovi positivi scendono sotto le 500 unità anche se resta alto il numero dei morti. Clicca qui per l'approfondimento sull'andamento regionale del contagio.

Ecco in dettaglio la situazione