Il Covid tira il freno, zero contagi a Siena

In provincia solo 5 nuovi malati. Il virus rispunta a San Quirico d'Orcia e a Castelnuovo Berardenga colpisce 2 persone. I guariti salgono a 12

SIENA — Cinque casi in tutta la provincia di Siena. Il Covid tira il freno a mano e rallenta la sua corsa. Una brusca frenata, se si considera che ieri i positivi registrati dal bollettino quotidiano della Asl sono stati 24.

Stesso andamento anche nella città capoluogo dove si passa dai 5 contagiati della vigilia di Natale a zero contagi di oggi. E' la seconda volta nel giro di poche settimane che la città del Palio raggiunge il traguardo più ambito in questa pandemia.

Un dato che fa ben sperare in una giornata in cui la zona rossa e le restrizioni rendono tutto più complicato o quantomeno più "pesante".

Nel resto del territorio senese ci sono da segnalare i due casi a Castelnuovo Berardenga, mentre a Monteroni d'Arbia e Poggibonsi il numero dei positivi è 1. Vale anche per San Quirico d'Orcia dove il virus torna farsi sentire dopo diverse settimane di stop.

A livelli provincia sono 610 i tamponi eseguiti e 415 le persone positive attualmente in carico alla Asl Tse.

Oltre 600 i positivi in tutta la Toscana. Clicca qui per il dettaglio sul dato regionale.

La buona notizia: oggi i senesi guariti sono 12 guarigioni.

Ecco in dettaglio la situazione

Comune Nuovi casi Castelnuovo Berardenga 2 Monteroni D'Arbia 1 Poggibonsi 1 San Quirico D'Orcia 1