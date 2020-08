Nel senese due nuovi positivi tornati da Corfù

Hanno 24 e 26 anni e sono in isolamento domiciliare. La Asl Sud Est ha già attivato i controlli per individuare eventuali altri casi tra i contatti

SIENA — Anche oggi la Asl Sud Est segnala 2 nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Siena "importati": entrambi, infatti, sarebbero rientrati da Corfù, in Grecia, uno dei principali focolai di nuovo coronavirus in Europa. Con i due casi di oggi salgono a 28 le persone rientrate dall'isola greca con l'infezione, tutti molto giovani.

I due nuovi pazienti segnalati dalla Asl sono un uomo di 26 anni a San Gimignano e uno di 24 anni a Montepulciano (nella Asl Sud è stato individuato anche un altro caso, un trentunenne di Arezzo tornato da Formentera).

"Il Dipartimento di Prevenzione - si legge nella nota della Asl - in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 4 contatti per il caso di Arezzo e 3 contatti per il caso di Siena che sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati".

Da ieri sono stati validati 363 tamponi nella Asl Sud Est.

I casi complessivi in Toscana sono saliti a 10.833 con i nuovi 34 individuati tra ieri e oggi.