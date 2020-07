Nessun nuovo caso di Covid nelle ultime ore

Dopo i due nuovi casi segnalati ieri dall'Asl oggi non ci sono nuovi positivi nel senese. In Toscana 4 contagi e tre decessi

SIENA — Nessun nuovo caso di Covid-19 in provincia di Siena nelle ultime ore. Gli ultimi due casi sono stati segnalati ieri.



I dati aggiornati portano a 438 i contagi registrati dall'inizio dell'epidemia di Covid in provincia di Siena. Invariato invece il numero dei decessi, che ad oggi sono 33.



I due nuovi casi segnalati dall'Asl Toscana sud est sono stati registrati nell'aretino a Pian di Sco' e a Follonica. Si tratta di due uomini, uno di 49 anni e uno di 17 anni.

In tutto il territorio di competenza della Asl (province di Siena, Grosseto e Arezzo) ad oggi sono 41 i casi positivi in carico al servizio sanitario: 24 sono in isolamento domiciliare, 6 in ospedale e 6 in Rsa, 5 extra Asl. I guariti sono 1363.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 665 tamponi.

In Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi casi e tre decessi (avvenuti due nel territorio di Firenze e uno in provincia di Massa Carrara).

I contagiati totali in Toscana quindi salgono a 10.258. Le persone attualmente positive sono 324, una in più rispetto a ieri.

I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.109.