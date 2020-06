Nessun nuovo positivo, tregua senese

Bonus baby sitting a nonni e zii: come funziona, chi ne ha diritto e come ottenerlo

Sono trascorse altre 24 ore senza che in provincia di Siena si registrasse alcun nuovo caso positivo di coronavirus. In Toscana i nuovi casi sono 5

SIENA — Covid, tutto fermo nella Asl Toscana Sud Est. A confermarlo è il bollettino quotidiano diramato dalla stessa azienda sanitaria che non registra nuovi casi positivi in nessuna delle province di sua competenza, cioè Siena, Grosseto e Arezzo.

Nello specifico della provincia di Siena, quindi, i casi di contagio restano fermi a 436 dall'inizio dell'emergenza. I decessi sono 33.

Nel territorio della Asl Toscana sud est si hanno in totale 41 casi in carico: 22 sono le persone in isolamento domiciliare, 9 sono in ospedale, 5 sono in RSA, 5 sono i ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.359.

Da ier sono stati effettuati 277 tamponi.

A livello regionale, nelle ultime 24 ore, i casi in più sono stati 5, 3 in provincia di Firenze e 2 in provincia di Pisa. I contagiati totali in Toscana quindi salgono a 10.248. Sul fronte dei pazienti deceduti, oggi se ne registra uno in più in provincia di Arezzo: si tratta di una donna di 90 anni. I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.104