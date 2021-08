Pediatri di libera scelta, le novità nel Senese

I cambi di medici dal 31 agosto nei diversi ambiti territoriali. Ecco le modalità dedicate ai cittadini per formalizzare la scelta

SIENA — Ecco le novità in arrivo dal 31 agosto per i pediatri di libera scelta della provincia di Siena.

Ambito territoriale Asciano, Rapolano Terme

La pediatra Gloria Regoli cesserà l’attività convenzionale nell’ambito di Asciano e Rapolano Terme il 31 agosto per trasferimento nell’ambito territoriale di Siena. I suoi assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno all’incaricato provvisorio dottoressa Nicoletta Ambrosino, che effettuerà apertura ambulatoriale a Rapolano Terme e Serre di Rapolano.La pediatra Elisa Rossi cesserà l’attività convenzionale nell’ambito di Asciano e Rapolano Terme il 31 agosto per trasferimento nella zona distretto Valdichiana aretina. I suoi assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, passeranno all’incaricato provvisorio dottoressa Pamela Liuzzo Lasagna, che effettuerà apertura ambulatoriale ad Asciano e Arbia Scalo.

Ambito territoriale Siena

I pediatri Michele Alessio Francesco Conoscitore, Alessandra Fanetti e Maria Rita Baracchi cesseranno l’attività convenzionale il 31 agosto. I loro assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i pediatri disponibili nell’ambito territoriale comune di Siena.I pediatri Federica Ceciarini e Gloria Regoli entreranno in servizio quali pediatre di libera scelta dell’ambito di Siena dal primo settembre.

In tutti i casi in cui è necessario formalizzare le scelta del medico è possibile seguire una delle seguenti modalità: - Scelta online, se si è in possesso di codice Pin della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”).- Tramite App Toscana Slute della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.I medici assegnati agli ambiti di scelta e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line