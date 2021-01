Riscende il contagio, 58 nuovi casi nel Senese

Governo, Conte: «Mi auguro non arrivi il ritiro delle ministre di Italia viva»

Il dato maggiore a Poggibonsi (11) seguito dal capoluogo (10). Stabile il numero dei tamponi effettuati

SIENA — Riscende la curva del contagio in provincia di Siena. Sono 58 i nuovi casi, 22 meno di ieri. Stabile il numero dei tamponi effettuati rispetto al giorno precedente: 911.

Nel capoluogo sono ancora 10 i nuovi positivi. A Poggibonsi il dato maggiore: 11 casi. Per quanto riguarda le fasce d'età le più colpite sono tra i 35 e i 49 anni e gli over 80.

All'ospedale San Donato di Arezzo aumentano i ricoverati in Degenza (67). Mentre restano 17 i pazienti in Terapia Intensiva.

I guariti odierni sono 32, pertanto attualmente ci sono ancora 699 senesi contagiati e di questi 557 a domicilio. Scende il numero di quarantenati che oggi si attesta a quota 1.445.

In tutta l'Area Vasta ci sono 105 nuovi casi: 43 in provincia di Arezzo, 58 in quella di Siena, 3 nel grossetano e 1 extra Asl. Nelle ultime 24 ore si è verificato il decesso di un 90enna al nosocomio aretino.

Per leggere il bollettino Covid con i dati della Toscana cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena