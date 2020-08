Migranti e rotta balcanica: ecco i confini sguarniti tra Italia e Slovenia dove ogni notte passano a piedi centinaia di invisibili Migranti e rotta balcanica: ecco i confini sguarniti tra Italia e Slovenia dove ogni notte passano a piedi centinaia di invisibili

Attualità sabato 08 agosto 2020 ore 17:23

Tre positivi al Covid dopo le vacanze all'estero

A far salire il totale dei contagi in provincia di Siena oggi sarebbero tre casi "importati", come segnalato dall'Asl sud est