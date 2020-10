Una schiera di giovanissimi tra i nuovi positivi

Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: gli spari e le persone in fuga

La metà dei nuovi contagiati ha meno di 23 anni. Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 143 persone

SIENA — Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Siena. Tra i nuovi contagi, l'Asl inserisce due anziane in Rsa e dieci giovanissimi tra i 7 e i 17 anni, mentre altri 6 hanno tra i 20 e i 23 anni.

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 143 persone perché contatti stretti delle persone risultate positive. Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), si contano 4.265 persone in isolamento domiciliare perché contatti di un caso già noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.442 a domicilio e 8 in cure intermedie. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3032 tamponi.

In Toscana i nuovi casi sono 906. I dati trasmessi dalla Regione, aggiornati al primo pomeriggio di oggi, fanno salire quindi a 22.802 i casi di positività registrati sul territorio toscano dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Tra ieri e oggi in Toscana si sono verificati cinque decessi attribuibili al Covid, tutti in provincia di Firenze.

Per quanto riguarda la situazione attuale, in Toscana si contano 11.622 guariti e 9.986 positivi.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 917.245, 13.380 in più rispetto a ieri. Sono 8.981 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1 per cento è risultato positivo. I ricoverati sono 440 (46 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (5 in più).