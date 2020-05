Una settimana a contagio zero

Il bollettino odierno dell'Asl sud est non evidenzia nuovi tamponi positivi al coronavirus né decessi nel territorio senese

SIENA — Da una settimana non si registrano nuovi casi di coronavirus in provincia di Siena.

Il bollettino odierno dell'Asl sud est non evidenzia nuovi tamponi positivi né decessi nel territorio senese, dove invece tra ieri e oggi si contano tre guarigioni: due a Gaiole in Chianti e una a Castiglione d'Orcia.

Restano dunque 432 i casi Covid registrati dall'inizio dell'epidemia. I decessi restano fermi a 30 in tutto dall'inizio dell'emergenza.

Nel territorio dell'Asl sud est, che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ad oggi le persone in carico per covid-19 sono 118.Tra questi 96 persone sono in isolamento domiciliare, 23 in ospedale.

I guariti sono complessivamente 1.266.

In Toscana sono 10.100 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. Sono 1.166 le persone attuamente positive. I guariti aumentano del 1,2 per cento e raggiungono quota 7.897 (il 78,2 per cento dei casi totali). Nel territorio regionale si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna, con un’età media di 83,3 anni.