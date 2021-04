Variante Covid, riscontrato un caso di Sudafricana

Pochi i contagiati anche in tutta l'Area Vasta. Dall'inizio della pandemia sono 243 i senesi che hanno contratto una mutazione del virus

SIENA — Un solo caso di variante al Covid è stati riscontrato in provincia di Siena nel periodo 22-26 aprile. Si tratta di una persona che è risultata contagiata alla mutazione "Sudafricana" del virus.

Da inizio pandemia salgono a 243 le persone residenti in tutto il Senese che hanno contratto una variante del Covid.

Come abbiamo avuto modo di dire in altri articoli, questa non è una forma più "pericolosa" rispetto a quella tradizionale, ma ha un potere contagiante molto elevato.

Nel report della Asl, relativo al periodo 22-26 aprile, notiamo che in tutta l'Area Vasta sono state individuate 8 persone positive alle varianti e di queste 3 (Brasiliana) sono residenti in provincia di Arezzo, 1 (Sudafricana) in quella di Siena e 4 (Brasiliana) nel Grossetano.

Dall'inizio della pandemia i casi di variante riscontrati in tutta la Asl Toscana sud est salgono a 548.