Le "Terre di Siena" fanno rete per il turismo

Le imprese si uniscono per potenziare le relazioni tra gli operatori del settore, in particolare rivolto agli amanti della bicicletta

SIENA — Parte l’iter per la costituzione delle connessioni turistiche tra la città e i visitatori, in particolare gli amanti delle 2 ruote.

La Rete di imprese riunirà in particolare gli operatori nel settore del cicloturismo e del turismo attivo, per generare le opportune sinergie con lo sforzo messo in campo dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle gestioni associate Terre di Siena Slow, Aggregazione Francigena Sud e Via Lauretana Toscana, per le quali il Comune di Siena svolge le funzioni di Ente capofila.

"Si tratta - dichiara l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli . di un’innovazione assoluta per il nostro territorio: l’amministrazione comunale avvia l’iter per la costituzione di una rete di imprese a partire dal progetto Strade di Siena per il turismo attivo e lo sviluppo del cicloturismo. Un progetto di partecipazione e condivisione sul territorio delle strategie per lo sviluppo sostenibile"

Un progetto che ha già lanciato il portale Strade di Siena che ha messo insieme gli itinerari turistici legati alle escursioni e al trekking all'aria aperta, sia a piedi che in bici. Una rete che ha trovato i consensi del pubblico e dei visitatori. Una forma di ospitalità che sta avendo una grande crescita.