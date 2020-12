Il Covid dà una zampata in città e in provincia

Nel capoluogo i contagi passano da 0 a 20 in un giorno. In aumento i positivi nel Senese: oggi sono 43. Cinque nuovi casi a Poggibonsi e Chianciano

SIENA — Da zero a venti in ventiquattore .Il Covid a Siena fa un deciso balzo in avanti, quasi una "zampata" nel tentativo di invertire la curva del contagio che da giorni ha imboccato la discesa con un passo deciso.

Tra l'altro, finora Siena è la provincia (ma vale anche per il capoluogo) con il minor numeri di contagi, rispetto al trend di Arezzo e Grosseto.

In crescita i nuovi positivi anche a livello provinciale dove le persone alle prese con il Covid sono 43 in più (11 ieri). Tra i comuni che registrano il numero maggiore di positivi, ci sono Chianciano Terme con 5 nuovi casi: qui la situazione era migliorata dopo l'impennata di 24 casi in un giorno, ma oggi il numero torna a salire.

Cinque contagiati anche a Poggibonsi, uno dei centri dove il virus ha colpito duro negli ultimi mesi. A San Gimignano le persone malate sono 3 in più, una in meno a Chiusi (2).

Il resto dei comuni oggi nel report del Covid si fermano a un solo positivo.

Per conoscere il bollettino Covid con i dati della Toscana cliccate qui.

La buona notizia: oggi in provincia di Siena le persone guarite sono 34.

Ecco in dettaglio la situazione