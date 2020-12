Il Covid riprende quota: 9 casi a Siena

Nel territorio provinciale più che raddoppiati i nuovi malati. A Poggibonsi e Sinalunga il maggior numero di positivi

SIENA — Da sette a diciannove. In un giorno il Covid riprende la sua avanzata anche se in tono decisamente minore rispetto alle scorse settimane. Oggi il bollettino segnala 19 nuovi malati a livello provinciale.

A Siena i positivi in più sono 9, ovvero otto in più di ieri quando era stato registrato un solo caso di contagio. Una lieve ripresa nella città capoluogo che tuttavia riflette l'andamento ancora altalenante del virus, in parte collegato anche al maggior numero di tamponi che proprio oggi sono stati eseguiti: 870 in tutto il territorio provinciale.

Tra i comuni con il maggior numero di contagiati torna a figurare Poggibonsi dove nel mese di novembre il virus aveva colpito duramente: i casi in più sono 3.

Segue Sinalunga dove il contagio è tornato a circolare dopo molti giorni di stop: sono 2 le persone da oggi alle prese con la malattia. Nel resto dei comuni compresi nel computo giornaliero, i casi si fermano a 1.

Le persone positive in carico alla Asl Tse sono complessivamente 410.

Il Covid arretra in tutta la Toscana. Clicca qui per l'andamento de contagio nel resto della regione.

La buona notizia: oggi in provincia di Siena ci sono state 12 guarigioni.

Ecco in dettaglio la situazione