Altri 30 tamponi positivi al virus

Tra ieri e oggi in Toscana 13 decessi attribuibili al Coronavirus. In provincia di Siena si contano 30 nuovi positivi

SIENA — Tornano a diminuire i nuovi casi di Coronavirus nel territorio senese. I nuovi positivi sono passati dai 41 di ieri ai 30 rilevati oggi dalla Asl Toscana Sud Est.

Nello specifico, l'azienda sanitaria ha individuato nuovi casi ad Abbadia San Salvatore (1), Asciano (3), Castellina in Chianti (1), Cetona (1), Chianciano Terme (1), Colle Val d'Elsa (2), Montepulciano (1), Monteriggioni (4), Piancastagnaio (1), Pienza (1), Poggibonsi (3), Radicofani (2), Rapolano Terme (2), San Casciano dei Bagni (2), Siena (4), Sovicille (1).

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 36 persone perché contatti stretti delle persone risultate positive. Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), si contano 526 persone in isolamento domiciliare perché contatti di un caso già noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 2052 a domicilio, 23 in cure intermedie e 24 in albergo sanitario. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3197 tamponi.

In Toscana i nuovi casi sono 866. I dati trasmessi dalla Regione, aggiornati al primo pomeriggio di oggi, fanno salire quindi a 25466 i casi di positività registrati sul territorio toscano dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Tra ieri e oggi in Toscana si sono verificati 13 decessi attribuibili al Covid. Le vittime sono 7 uomini e 6 donne con un'età media di 79,8 anni: 8 residenti in provincia di Firenze, 2 nel Pratese, 2 a Massa Carrara e uno fuori Toscana. I deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana salgono a 1.221.