Covid, 64 nuovi casi e 66 guarigioni

Il maggior numero dei positivi registrato a Colle, Poggibonsi e nel capoluogo. Attualmente oltre 1.500 contagiati nel senese

SIENA — Sono 64 i nuovi positivi nella provincia di Siena, contro I 73 di ieri, per i quali sono stati effettuati 752 tamponi (ieri 834). Il dato più alto a Colle Val D'Elsa (14), Poggibonsi (13) e nel capoluogo (12).

Le persone positive in carico alla Asl nell'intero territorio attualmente sono 1.565, mentre 2.470 in quarantena in quanto contatti di caso. Oggi si registrano 66 guarigioni.

La fascia di età più colpita tra i nuovi casi è quella compresa tra i 19 e i 34 anni, con 24 contagi.

Stabile la situazione negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 131 ricoverati (come il giorno precedente) e di questi 107 si trovano nei reparti Covid e 24 in "Terapia Intensiva" che è al completo. Al "Misericordia" di Grosseto ci sono 75 degenti (uguale a ieri) compresi i 17 in "Rianimazione". Stazionaria la situazione anche a "Le Scotte" dove ci sono 135 ricoverati e di questi 18 si trovano in condizioni più gravi.

Nell'Area Vasta ci sono 184 nuovi casi e di questi 93 sono residenti in provincia di Arezzo, 64 nel Senese, 27 nel Grossetano.

In Toscana 1.222 nuovi casi e 30 decessi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena