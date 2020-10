Covid, un'altra bambina tra i 13 nuovi casi senesi

La Asl Sud Est ha segnalato nuovi contagi in nove comuni della provincia di Siena. Tra questi c'è il caso di un'altra bambina di 6 anni

SIENA — Il Covid continua la sua marcia nel senese. Rispetto a 24 ore fa, la Asl Sud Est ha segnalato altri 13 casi di contagi, due in più rispetto agli 11 di ieri. Anche oggi si segnala il caso di una bambina di 6 anni che ha contratto il virus: il comune di segnalazione è Poggibonsi. Tra i casi più giovani si segnala anche un ragazzo di 14 anni a Sovicille.

Gli altri 12 casi sono stati individuati a Colle Val d'Elsa (un uomo di 28 anni), Radicondoli (un uomo di 74 anni e una donna di 75 anni), Sovicille (una donna di 36 anni, un ragazzo di 14 anni e una donna di 44 anni), Casole d'Elsa (un uomo di 40 anni), Chiusi (un uomo di 45 anni), Poggibonsi (una bambina di 6 anni), Siena (un ragazzo di 17 anni e una donna di 46), Torrita di Siena (un uomo di 41 anni) e Trequanda (un uomo di 48 anni).

In tutto, i contatti individuati dalla Asl Sud Est per i casi senesi sono 15.

In tutto il territorio della Asl (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 2.261 le persone già in isolamento domiciliare, mentre i positivi in carico al servizio sanitario sono 652.

In Toscana oggi sono stati 209 i nuovi casi di positività al coronavirus. Non ci sono stati nuovi decessi.