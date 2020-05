Covid, nel senese zero nuovi positivi e 4 guariti

Nel territorio di Ausl sud est zero nuovi casi, è la prima volta. A livello regionale invece toccata quota 10mila contagiati e superati i mille morti

SIENA — Rispetto a ieri, la Asl sud est ha segnalato che, sia in provincia di Siena che nel resto del territorio gestito dall'azienda sanitaria, non sono emersi tamponi positivi. E' la prima volta che accade.

Le persone contagiate da inizio epidemia, sempre secondo il report Asl, restano quindi 427.

In provincia di Siena sono quattro i nuovi casi di guarigione: uno a Chiusi, uno a Poggibonsi, uno a Sarteano e uno a Sinalunga.

Nel senese i morti dall'inizio dell'epidemia restano quindi 29.

Da Asl hanno precisato: "La Regione indica oggi un caso su Siena. E' uno dei due che la Asl Toscana Sud Est aveva indicato ieri. E' il solito problema dello sfasamento di orari per il quale l'Asl copre una fascia oraria più ampia arrivando alle 14. Quindi confermiamo zero casi nella fascia oraria 14 di ieri - 14 di oggi. E il decesso segnalato dalla Regione per oggi è uno dei due segnalati dalla Asl nella giornata di ieri".

A livello regionale sono state raggiunte due cifre simboliche: 10mila contagiati e 1004 morti.

Sono infatti precisamente 10mila i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono scesi sotto quota duemila, e sono 1.877.

Sono stati registrati 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna con un’età media di 82,8 anni: 2 le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Pistoia,1 a Pisa, 1 a Siena, 1 a Grosseto. Sono 1.004 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 210, 13 in meno di ieri, di cui 41 in terapia intensiva (meno 4 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 12 marzo sia per le terapie intensive che per i ricoveri totali.