Covid, scende ancora la curva del contagio

Nel capoluogo sono solamente tre i casi in più. Il dato maggiore a Poggibonsi. Effettuati 615 tamponi. In totale i nuovi positivi sono 17

SIENA — Sono 17 i nuovi contagiati in provincia di Siena, un dato in calo rispetto a ieri quando erano stati 26. Il numero dei positivi in più è emerso da 615 tamponi effettuati. Questo è quanto riporta il bollettino odierno della Asl Toscana Sud Est, che nell'intera area vasta, oggi, segnala 92 casi totali.

Per quanto riguarda le fasce d'età: 7 hanno tra 0 e 18 anni, 6 tra 19 e 34, 7 tra 35 e 49, 13 tra 50 e 64, 4 tra 65 e 79. Gli over 80 sono 10.

Ecco il dettaglio dei comuni 5 casi a Chiusi, 1 caso a Colle Val D'Elsa, 1 caso a Montepulciano, 6 casi a Poggibonsi, 1 caso a Radda in Chianti, 3 casi a Siena

Le persone positive nel Senese, attualmente, sono 986, di cui 724 a domicilio. I quarantenati, in quanto contatti stretti, sono 2118.

Infine, i guariti oggi sono 39. Per conoscere il bollettino Covid con i dati della Toscana cliccate qui.