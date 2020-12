Il Covid torna a colpire, più malati

Aumentano i positivi in provincia con 34 nuovi casi. A Siena il virus colpisce 10 persone. Nuovo picco in tre comuni

SIENA — Il Covid torna a colpire in città e in provincia. Sono in aumento i positivi che oggi raggiungono quota 44 a livello provinciale (ieri erano 35).

Escalation di contagi anche a Siena dove si registrano dieci casi in più rispetto alla giornata precedente. Il virus dunque rialza la testa e riprende la sua corsa. Sale il numero dei tamponi eseguiti che toccano quota 758 e sale anche il numero delle persone positive attualmente in carico alla Asl Tse: 468.

Dopo una tregua durata diversi giorni, sembra che la diffusione del contagia abbia ripreso a correre. E' il dato che emerge nei comuni del territorio: ad Abbadia San Salvatore sono 4 in un giorni i nuovi malati e lo stesso numero lo aggiunge Montepulciano all'elenco delle persone già in isolamento domiciliare.

Nuovo picco anche a Sarteano e Sovicille con quattro malati in più. Seguono Poggibonsi e Monteroni con tre casi ciascuno.

Casi in aumento anche nel resto della Toscana. Clicca qui per i dettagli sull'andamento regionale del contagio.

La buona notizia: oggi ci sono 21 senesi ufficialmente fuori dalla malattia.

Ecco in dettaglio la situazione