Nel giorno del V-day, il Covid colpisce di più

In provincia salgono a 36 i casi. A Siena i nuovi malati sono 9. Impennata di contagi a Poggibonsi e Sinalunga con 7 positivi

SIENA — Nel giorno in cui al Policlinico Le Scotte si fanno i primi vaccini contro il Covid, il bollettino quotidiano registra nuovi malati e una diffusione del contagio che negli ultimi giorni ha ripreso a correre in maniera evidente.

Oggi sono 36 i positivi nella provincia di Siena, mentre ieri il numero si era fermato a 29. La città del Palio aumenta di un caso l'elenco delle persone in isolamento domiciliare perchè alle prese con il virus salendo a 9.

Nel resto del territorio senese ci sono due cittadine dove il contagio ha ripreso a colpire duro: Poggibonsi e Sinalunga condividono lo stesso numero di nuovi positivi: ben 7. Si tratta di due centri in cui nel mese di novembre si erano registrati picchi elevati di contagio.

Seguono Montepulciano e Monteroni d'Arbia con due nuovi casi e sette comuni che aggiungono 1 caso a quelli già riscontrati; segno evidente che la circolazione del virus è distribuita in maniera orizzontale in tutto il territorio provinciale.

Complessivamente sono stati eseguiti 269 tamponi e sono 447 le persone positive in carico alla Asl Tse.

La buona notizia: oggi sono guariti 18 senesi anche se il numero è tornato inferiore rispetto ai nuovi malati.

Contrariamente al dato aretino il Covid arretra in tutta la Toscana. Clicca qui per il dettaglio dei casi odierni nel resto della regione.

Ecco in dettaglio la situazione