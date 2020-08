Nel senese 11 nuovi contagiati, una di 10 mesi

Sono 11 i nuovi positivi segnalati dalla Asl Sud Est nelle ultime 24 ore. Molti sono giovani. In Toscana individuati 99 nuovi casi

SIENA — Nuovi casi di positività al Covid in crescita in provincia di Siena dove la Asl Toscana Sud Est ha segnalato 11 nuovi casi. La più giovane a risultare contagiata è una bimba di 10 mesi. Tra i nuovi casi più giovani ci sono poi una bambina di 7 anni, una ragazza di 14 anni e una di 16. Gli altri vanno dai 24 agli 84 anni.

In nuovi positivi sono stati individuati tra i comuni di Chiusi, Buonconvento, Sovicille, Monteriggioni, Poggibonsi, Montepulciano e Torrita di Siena.

In Toscana oggi si sono registrati 99 nuovi casi, molti ma in flessione rispetto ai 161 di ieri e ancora una volta è alta la percentuale di quelli legati ai rientri dall'estero (25 casi). Non si sono registrati decessi in nessuna provincia toscana.