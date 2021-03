Covid, 88 nuovi casi e 44 guariti

Sale la curva del contagio rispetto al giorno precedente, quando i positivi erano stati 55. La fascia d'età più colpita quella dei 40enni

SIENA — Nelle ultime 24 ore sono stati 88 (ieri 55) i nuovi casi positivi registrati nella provincia di Siena, per i quali sono stati effettuati 1.242 tamponi. Nel Senese le persone positive in carico sono 1442, mentre 2.876 quelle in quarantena, e oggi si registrano 44 guarigioni.

Per quanto riguarda la fascia d'età più colpita, oggi, è quella dei 40enni.

La situazione negli ospedali vede un incremento di pazienti al "San Donato" di Arezzo, dove ci sono 126 ricoverati (2 in più del giorno precedente) e di questi 105 si trovano nei reparti Covid e 21 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto ci sono 87 ricoverati (ieri erano 83) compresi i 19 in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano si segnala la morte di una donna di 87 anni a causa del virus.

Nell'Area Vasta ci sono 290 nuovi casi e di questi 127 sono residenti in provincia di Arezzo, 88 nel Senese, 73 nel Grossetano e 2 extra Asl.

Torna a salire la curva del contagio in tutta la Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena