Covid, calano i tamponi fatti e anche i casi

Nel Senese rilevati altri 435 contagiati. Cresciuto il numero dei pazienti alle Scotte. Nel capoluogo i nuovi positivi sono 73

SIENA — Scendono i positivi al Coronavirus in provincia di Siena. Sono 435 i contagiati odierni, contro i 999 riscontrati nel bollettino di ieri. Il dato emerge dal controllo di 2.518 tamponi effettuati (ieri 5.480) di cui 1.334 molecolari e 1.184 antigenici, quelli che si trovano in farmacia.

La Asl comunica che report è riferito alle ore 24 del giorno precedente. Quindi i numeri che riportiamo sono relativi alla mezzanotte del 5 gennaio.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con 73 casi, Poggibonsi con 43 e Sinalunga con 42.

Rispetto ai 999 nuovi positivi ben 91 sono minorenni; 101 ragazzi tra 19 e 34 anni, 103 tra 35-49 anni; 97 tra 50 e 64 anni; 32 tra 65-79 anni e 19 over 80.

Intanto la Asl ha fornito il consueto report relativo alle vaccinazioni. Ad oggi nel Senese sono state 489.148 le somministrazioni totali, delle quali 204.127 prime dosi, 189.042 seconde dosi e già 95.979 terze dosi o booster.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 66 pazienti ricoverati (ieri 58) e di questi 6 si trovano in Terapia Intensiva, 44 nel setting di media intensità e 16 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri, quindi, ci sono stati 9 ingressi e 1 dimissione.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 21 - Alta Valdelsa: 23 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 16 - Provincia di Arezzo: 1; Prato: 1 - Firenze: 2 - Venezia: 1 - Livorno: 1.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra 0 -18 anni ci sono 0 ricoverati; tra 19-34 anni: 4 ricoverati non vaccinati; 35-49 anni: 6 ricoveri, di cui 2 vaccinati; 50-64 anni: 13 ricoveri, di cui 10 vaccinati; 65-79 anni: 17 ricoveri, di cui 8 vaccinati; età superiore a 80 anni: 26 ricoveri, di cui 11 vaccinati.

Negli altri due nosocomi dell'Area Vasta la situazione vede al "San Donato" di Arezzo ci sono 54 pazienti e di questi 7 si trovano in Rianimazione (ieri i degenti complessivi erano 53 di cui 8 in "Terapia Intensiva"). Purtroppo si registra un decesso: una donna di 72 anni morta il 5 gennaio. L'azienda Sanitaria informa che l'80 percento dei degenti in Area Covid e della Rianimazioni non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 50 ( l'80 percento non è vaccinato) mentre 7 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85% non è vaccinato).

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 162 persone. Attualmente sono 3.815 i senesi ancora positivi (ieri 3.718) mentre in 2.461 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.529 positivi (ieri 3.426) e di questi 461 risiedono in provincia di Arezzo, 435 in quella di Siena, 430 nel Grossetano e 203 extra Asl.

I casi comune per comune

Comune Tamponi positivi Abbadia San Salvatore 10 Asciano 4 Buonconvento 7 Casole D'Elsa 6 Castellina In Chianti 1 Castelnuovo Berardenga 18 Castiglione D'Orcia 1 Cetona 3 Chianciano Terme 14 Chiusi 6 Colle Di Val D'Elsa 28 Montalcino 1 Montepulciano 27 Monteriggioni 28 Monteroni D'Arbia 18 Monticiano 1 Murlo 3 Piancastagnaio 7 Pienza 2 Poggibonsi 41 Radda In Chianti 5 Radicofani 1 Rapolano Terme 8 San Casciano Dei Bagni 4 San Gimignano 14 San Quirico D'Orcia 2 Sarteano 5 Siena 73 Sinalunga 52 Sovicille 15 Torrita Di Siena 26 Trequanda 4

In Toscana 13 morti e 1.066 ricoverati per Covid. Clicca qui per leggere il bollettino.