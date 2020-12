Zero contagi in città e la provincia "respira"

Il Covid dà tregua: nessun nuovo caso a Siena mentre in provincia ci sono solo 11 malati in più. Crescono i guariti

SIENA — Siena scende a zero casi. E' già successo pochi giorni fa e il traguardo, a lungo evocato, adesso sembra consolidarsi.

Nessun senese in più si è ammalato rispetto a quelli ancora alle prese col virus.

Basso anche il dato in provincia che indica un deciso rallentamento della trasmissione del contagio. Il trend da giorni si va stabilizzando ed è un ottimo indicatore anche in vista delle decisioni che a livello nazionale dovranno essere assunte, proprio in questi giorni, sulla ricatalogazione delle regioni in base alla curva del virus, tra rosse, arancioni e gialle.

La Toscana ci spera, e Siena ancora di più.

In ben otto comuni senesi oggi si registra una sola persona positiva al Covid; l'unico che ne aggiunge una seconda è Abbadia San Salvatore. Dati incoraggianti anche se non è certo il momento di abbassare la guardia.

In provincia di Siena sono stati eseguiti 868 tamponi e i senesi seguiti dalla Asl sono complessivamente 888.

La buona notizia: oggi a livello provinciale sono guarite 45 persone, dato di gran lunga superiore ai nuovi malati.

