Covid, il Senese conta altri 584 positivi

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

Salito il numero dei tamponi effettuati e anche dei contagiati. Nel capoluogo 119 nuovi casi. Il dato sugli ospedali e sulle vaccinazioni

SIENA — Risale il numero dei nuovi positivi in provincia di Siena, ma anche dei test effettuati. Alle 24 di ieri, infatti, erano stati individuati altri 584 positivi, mentre il giorno precedente erano 242.

Il dato emerge dalla lettura di 5.956 tamponi effettuati (ieri 2.325) di cui 1.203 molecolari e 4.753 antigenici rapidi.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con altri 119 casi, seguito da Poggibonsi con 69 e Colle con 43.

Rispetto ai 584 nuovi positivi in 177 sono minorenni; 78 ragazzi tra 19 e 34 anni, 139 tra 35-49 anni; 95 tra 50 e 64 anni; 34 tra 65-79 anni e 14 over 80.

Intanto la Asl ha diffuso il consueto bollettino sulle vaccinazioni. Ad oggi nel Senese sono state 542.870 le somministrazioni totali. Di queste 210.433 prime dosi, 195.950 seconde e 136.487 terze dosi o booster.

Stabile il numero dei pazienti a "Le Scotte". L'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 86 pazienti (ieri 87) e di questi 5 si trovano in Terapia Intensiva, 27 nel setting di media intensità, 53 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri ci sono stati 7 ingressi e 8 dimissioni.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 30 - Alta Valdelsa: 23 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 21; - provincia di Arezzo: 3; Firenze: 4; provincia di Grosseto 5.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra gli under 18: 1 ricoverato e non è vaccinato; 19-34 anni: 2 ricoverati di cui 1 vaccinato; 35-49 anni: 5 ricoveri, di cui 2 sono vaccinati; 50-64 anni: 21 ricoverati di cui 10 vaccinati; 65-79 anni: 27 ricoveri di cui 17 vaccinati; età superiore a 80 anni: 30 ricoveri, di cui 15 vaccinati.

Nei due ospedali Covid dell'Area Vasta la situazione è la seguente: al San Donato di Arezzo ci sono 46 pazienti (ieri 42) e di questi 8 (ieri 7) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei ricoverati non è vaccinato. Purtroppo ci sono stati altri due decessi, come il giorno precedente: una 76enne non vaccinata e con patologie pregresse e una 89enne vaccinata con pregresse comorbità e patologie come riferisce l'Azienda sanitaria erano vaccinate e con gravi patologie pregresse.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 38 (il 60 per cento non è vaccinato) mentre 4 si trovano in "Terapia Intensiva" (il 60 per cento non è vaccinato). Anche qui registrato il decesso di un 83enne vaccinato e con patologie pregresse, di una 72enne vaccinata con pregresse comorbità e patologie e di un 88enne non vaccinato con pregresse patologie e comorbità.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 758 persone. Attualmente sono 5.917 i senesi ancora positivi (ieri 5.770), mentre in 5.597 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 2.203 positivi (ieri 878) e di questi 906 risiedono in provincia di Arezzo, 584 in quella di Siena, 609 nel Grossetano e 104 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.